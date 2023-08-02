Песков счел аргументированным отказ правительства выйти из МВФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал аргументированным отказ правительства поддержать законопроект фракции КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ). Правительство, в частности, указывало, что выход из МВФ и Всемирного банка несет риски для вложенных в них российских активов.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать отказ кабинета министров выводить Россию из МВФ. «Здесь главное — позиция правительства, весьма аргументированная. И поэтому весьма аргументировано несогласие с таким предложением»,— отметил господин Песков.

25 июля фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который предлагает России выйти из состава МВФ, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Депутаты также предложили признать утратившим силу постановление Верховного совета РФ о вступлении России в МВФ, а также денонсировать протокол о вступлении РФ в члены МВФ, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в 1992 году.

30 июля правительство России отказалось поддержать законопроект КПРФ. Кабинет министров указал, что МВФ и Группа Всемирного банка остаются для РФ крупнейшими площадками межгосударственного взаимодействия. Выход из указанных организаций, подчеркнули в правительстве, несет риски для вложенных в них российских активов.

Милена Костерева