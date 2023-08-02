Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков счел аргументированным отказ правительства выйти из МВФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал аргументированным отказ правительства поддержать законопроект фракции КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ). Правительство, в частности, указывало, что выход из МВФ и Всемирного банка несет риски для вложенных в них российских активов.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать отказ кабинета министров выводить Россию из МВФ. «Здесь главное — позиция правительства, весьма аргументированная. И поэтому весьма аргументировано несогласие с таким предложением»,— отметил господин Песков.

25 июля фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который предлагает России выйти из состава МВФ, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Депутаты также предложили признать утратившим силу постановление Верховного совета РФ о вступлении России в МВФ, а также денонсировать протокол о вступлении РФ в члены МВФ, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в 1992 году.

30 июля правительство России отказалось поддержать законопроект КПРФ. Кабинет министров указал, что МВФ и Группа Всемирного банка остаются для РФ крупнейшими площадками межгосударственного взаимодействия. Выход из указанных организаций, подчеркнули в правительстве, несет риски для вложенных в них российских активов.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...