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Плавучий причал в Таганроге примет первый пассажирский лайнер 2 июля

Новый плавучий причал в морском порту Таганрога примет первый пассажирский лайнер 2 июля, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на начальника Азовского управления Михаила Ожередова.

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Фото: пресс-служба Росморречфлота

«Второго числа первый судозаход пассажирского лайнера. Дноуглубление мы провели успешно, подходы к причалу у нас готовы, поэтому готовы принимать суда в полном объеме»,— цитирует информагентство словам господина Ожередова в ходе заседания Морского совета при правительстве Ростовской области.

Строительством причала занималась компания «Водоходъ». Стоимость реализации составила около 200 млн руб. Объект был завершен в мае текущего года. Общая длина его составляет 96 м, а ширина — 16 м. Планируется, что в 2023 году сюда зайдут четыре круизных судна.

Анастасия Назарова

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