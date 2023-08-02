Американский рейтинг потерял одну ступень

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США на одну ступень — с ААА до АА+, отметив помимо ожидаемого ослабления бюджетной дисциплины «ухудшение качества управления» долговой нагрузкой страны,— здесь в агентстве сослались на регулярно возникающие разногласия в Конгрессе о повышении потолка госдолга. Подобное решение со стороны рейтинговых агентств стало первым с 2011 года, когда об аналогичном снижении рейтинга заявили в Standard & Poor`s. В Минфине страны назвали решение «необоснованным и основанным на устаревших данных», однако глава ведомства Джанет Йеллен ранее указывала на издержки принятия решений в последний момент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reinhard Krause / File Photo / Reuters Фото: Reinhard Krause / File Photo / Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до AA+ с ААА. До снижения кредитная оценка страны находилась на пересмотре с негативным прогнозом. Теперь рейтинг выставлен со стабильным прогнозом — это означает, что агентство не планирует в краткосрочной перспективе менять собственную оценку. Ранее рейтинг США снижало агентство Standard & Poor`s (также на одну ступень, до АА+), однако это решение было принято еще в 2011 году.

В комментарии к решению в Fitch указали на ожидаемое ухудшение бюджетной дисциплины в ближайшие три года, высокую (и растущую) долговую нагрузку, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги АА и ААА.

Последний пункт, как поясняют в агентстве, связан с повторяющимися ситуациями противостояний вокруг повышения потолка госдолга, а также принятия решений в последний момент.

«Это снижает уверенность в качестве фискальной политики»,— говорится в заявлении. Также в нем отмечается нехватка среднесрочного планирования применительно к бюджету.

Напомним, в июне обе палаты Конгресса смогли согласовать отсрочку действия потолка госдолга до января 2025 года, однако это произошло лишь за неделю до даты планируемого исчерпания возможностей Минфина по финансированию расходов бюджета. Фактически такой срок позволит отсрочить решение проблемы долговой нагрузки до президентских выборов в США и формирования нового состава Конгресса (фактически проблема лимита может возникнуть не ранее августа-сентября 2025 года).

Глава американского Минфина Джанет Йеллен назвала решение Fitch «необоснованным и основанным на устаревших данных», однако госпожа Йеллен неоднократно заявляла о негативных последствиях утверждения решений о потолке госдолга в последний момент, в частности, это ведет к повышению требуемой доходности по краткосрочным облигациям.

В Fitch указывают и на ухудшение бюджетных показателей уже в этом году: на фоне роста стоимости обслуживания госдолга, а также увеличения расходной части бюджета и циклического ослабления, влияющего на налоговые сборы, дефицит бюджета США, по прогнозу Fitch, может вырасти до 6,3% ВВП против 3,7% годом ранее. Общий госдолг США в текущем году, как ожидается, составит 112,9% ВВП. Это ниже, чем 122,3% ВВП в разгар пандемии в 2020 году, однако по-прежнему существенно выше уровня допандемийного 2019 года, когда долг равнялся 100,1% ВВП.

Татьяна Едовина