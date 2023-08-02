«РИА Новости»: в Уфе дезертир угрожает взорвать гранату около заправки

Мужчина, угрожающий взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе,— дезертир, которого везли к психиатру, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Шоссе перекрыто. RT со ссылкой на очевидцев сообщил, что мужчина, предположительно, захватил АЗС ЛУКОЙЛа и потребовал встречи с главой Башкирии Радием Хабировым.

Источник агентства в экстренных службах города рассказал, что Нагаевское шоссе из-за действий злоумышленника сейчас перекрыто. «Большая пробка образовалась на Нагаевском шоссе. Проехать в сторону пригородных поселков Нагаево, Карпово сейчас невозможно, всех разворачивают»,— отметил представитель экстренных служб. На месте происшествия на данный момент находятся сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах, а также медики и сотрудники МЧС.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина угрожает выдернуть чеку, если против него не прекратят уголовное дело за оставление части. В настоящее время силовики ведут с мужчиной переговоры. Telegram-канал Mash Batash сообщает, что у мужчины в руках два снаряда, еще четыре — на теле. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как отмечают «РИА Новости», глава Башкирии Радий Хабиров уже выехал на место переговоров с дезертиром, угрожающим взорвать гранаты на шоссе в Уфе.

Александр Кислов