Мэр Саянска отказался от участия в выборах в заксобрание Приангарья и раскритиковал главу регправительства

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский 2 августа в своем Telegram-канале заявил об отказе от участия в выборах депутатов регионального заксобрания «по личным причинам». Господин Боровский возглавлял территориальную группу №16 от партии «Единая Россия», вторым номером в которой идет глава Заларинского района Владимир Самойлович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Саянска Фото: Администрация Саянска

«О своем решении я заранее уведомил исполком партии, аппарат губернатора, управление по региональной политике. Какого-либо ответа не получил. Вижу только опосредованную реакцию — через подконтрольные Telegram-каналы на меня начали накидывать»,— прокомментировал «Ъ» господин Боровский.

В числе причин, повлиявших на его решение, мэр Саянска назвал «изменение договоренностей между партией, мэрами и правительством», а также несправедливую политику распределения средств из регионального бюджета между городами Приангарья. В последнем он обвинил председателя регправительства Константина Зайцева, занимающего вторую строчку в областном партийном списке «Единой России» после губернатора Игоря Кобзева. Господин Боровский полагает, что Константин Зайцев, которого «пророчат в спикеры заксобрания», не должен получить эту должность.

Влад Никифоров, Иркутск