В Красноярске введен режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, «черное небо») ввели в Красноярске. Он будет действовать с 13:00 местного времени 2 августа и до 19:00 3 августа. Как сообщило управление Роспотребнадзора по региону, ведомство усилило мониторинг атмосферного воздуха.

По данным минэкологии края, с 24 по 30 июля в Красноярске на автоматизированных постах наблюдения зафиксировано превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха по показателям: сероводород, аммиак, бензапирен, гидрохлорид и формальдегид. «Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ составляет 0,05% от общего числа отобранных проб (всего 57 тыс.)»,— сообщило министерство.

Режим НМУ нередко вводится в Красноярском крае. В феврале он вводился сразу на несколько дней в Красноярске и Минусинске, в Ачинске и Назарове. В марте местные СМИ сообщали, что в общей сложности с начала года Красноярск 30 дней жил в режиме «черного неба». Последний раз режим НМУ вводился в регионе в июне — в Ачинске, Назарово, Минусинске и Красноярске. На всех этих территориях были объявлены НМУ первой степени опасности.

Александр Киселев, Новосибирск