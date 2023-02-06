В четырех городах Красноярского края продлен режим «черного неба»

В ряде городов Красноярского края продлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ, или «черное небо»). Об этом сообщило в Telegram-канале региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, режим будет действовать в Красноярске и Минусинске до 7 часов 8 февраля, в Ачинске и Назарове — до 19 часов 7 февраля. Первоначально режим НМУ был введен с 1 февраля. Согласно сообщению краевого управления Роспотребнадзора, 6 февраля в Красноярске зарегистрировано превышение гигиенических нормативов максимальных разовых концентраций: по содержанию взвешенных частиц РМ2,5 — от 1,1 до 4,6 раза, взвешенных частиц РМ10 — в 2,5 раза.

«С начала действия режима НМУ на телефон горячей линии ведомства поступило 109 звонков от жителей края. В Красноярске передвижная эколаборатория выезжала 36 раз. По данным замеров экоавтомобиля, зафиксированы превышения по загрязняющим веществам: оксид углерода и взвешенные частицы»,—сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

По данным Западно-Сибирского УГМС, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере воздуха первой степени опасности, сохранятся и в Кемерово до 12 часов 7 февраля.

Валерий Лавский, Новосибирск