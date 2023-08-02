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Ответственным за развитие донских беспилотных авиасистем назначен Игорь Сорокин

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил ответственным за развитие беспилотных авиационных систем региона своего заместителя Игоря Сорокина, сообщает пресс-служба правительства области.

Игорь Сорокин будет курировать разработку и реализацию отраслевой региональной программы, которая в будущем станет частью национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. В Южном федеральном университете уже создана технологическая лаборатория по ролевому и групповому управлению дронами.

Как ранее сообщалось, в июне текущего года правительство Ростовской области заключило соглашение о сотрудничестве с крымской «Робоавиа», которая планирует открыть в регионе производство БПЛ мощностью 1,1 тыс. единиц в год. В проект компания планирует вложить окол 500 млн руб.

Анастасия Назарова

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