Крымская «Робоавиа» планирует создать производство БПЛА в Ростове

ООО «Робоавиа» ищет в Ростове площадку для размещения производства беспилотных летательных аппаратов, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на министерство промышленности и энергетики Ростовской области.

«Компания намерена организовать выпуск широкого ряда БПЛА различных модификаций. Сегодня собственником для локализации производства рассматривается ряд промышленных площадок как в городе Ростов-на-Дону, так и на территории Ростовской агломерации», — цитирует издание ответ минпрома.

Сообщается, что на предприятии будет создано 600 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта, производственная мощность и объем инвестиций пока не указывают.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Робоавиа» зарегистрировано в 2015 году в Симферополе. Предприятие специализируется на производстве вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Генеральным директором является Роман Гуров. Бенефициары — группа физических лиц, среди которых наибольшая доля в 90% принадлежит Людмиле Гуровой. В 2022 году выручка компании составила 29,1 млн руб., а убыток — 64,2 млн руб.

Анастасия Назарова