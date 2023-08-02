Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосбиржа может убрать акции «Детского мира» из котировального списка из-за нарушений правил листинга

Мосбиржа обнаружила несоответствие обыкновенных акций «Детского мира» правилам листинга. Компания должна устранить нарушение в трехмесячный срок, иначе ее акции могут исключить из котировального списка. Об этом сказано в сообщении Мосбиржи.

«В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и в связи с окончанием срока действия Решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 в части неприменения в качестве оснований для перевода ценных бумаг из Первого уровня Списка несоблюдение требований к количеству независимых директоров и составу комитетов совета директоров эмитента, выявлено несоответствие требованию по корпоративному управлению, установленному разделом 2.18 Приложения 2 к указанным Правилам листинга»,— сказано в сообщении.

Как следует из правил Мосбиржи, в совете директоров эмитента должно быть не менее одной пятой и не менее трех человек независимых директоров от общего состава совета. Кроме этого, совет директоров должен назначить комитеты по аудиту, вознаграждениям и номинациям.

В ноябре 2022 года «Детский мир» объявил о реорганизации бизнеса — трансформации компании из ПАО в частное ООО. В компании назвали одной из причин решения трудности, которые испытывают иностранные инвесторы с голосованием на общих собраниях.

На Мосбирже размещено 60% акций «Детского мира». В апреле компания сообщала, что потратит 25–35 млрд руб. на выкуп акций у несогласных с реорганизацией. 1 августа стало известно, что «Детский мир» выкупил у инвесторов более 12 млн собственных акций через Мосбиржу.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Детский мир'' наигрался на бирже».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...