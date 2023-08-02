Мосбиржа может убрать акции «Детского мира» из котировального списка из-за нарушений правил листинга

Мосбиржа обнаружила несоответствие обыкновенных акций «Детского мира» правилам листинга. Компания должна устранить нарушение в трехмесячный срок, иначе ее акции могут исключить из котировального списка. Об этом сказано в сообщении Мосбиржи.

«В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и в связи с окончанием срока действия Решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 в части неприменения в качестве оснований для перевода ценных бумаг из Первого уровня Списка несоблюдение требований к количеству независимых директоров и составу комитетов совета директоров эмитента, выявлено несоответствие требованию по корпоративному управлению, установленному разделом 2.18 Приложения 2 к указанным Правилам листинга»,— сказано в сообщении.

Как следует из правил Мосбиржи, в совете директоров эмитента должно быть не менее одной пятой и не менее трех человек независимых директоров от общего состава совета. Кроме этого, совет директоров должен назначить комитеты по аудиту, вознаграждениям и номинациям.

В ноябре 2022 года «Детский мир» объявил о реорганизации бизнеса — трансформации компании из ПАО в частное ООО. В компании назвали одной из причин решения трудности, которые испытывают иностранные инвесторы с голосованием на общих собраниях.

На Мосбирже размещено 60% акций «Детского мира». В апреле компания сообщала, что потратит 25–35 млрд руб. на выкуп акций у несогласных с реорганизацией. 1 августа стало известно, что «Детский мир» выкупил у инвесторов более 12 млн собственных акций через Мосбиржу.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Детский мир'' наигрался на бирже».

Олеся Павленко