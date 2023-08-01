Секретарь СНБО Данилов отрицает наличие планов властей Украины на случай смерти Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у правительства нет планов на случай смерти президента Владимира Зеленского. Так он прокомментировал публикацию газеты Politico, в которой журналисты предположили варианты действий властей Украины в подобной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«Все, что написано в этой статье,— полный бред, не надо сейчас нам во время войны подкидывать такие вбросы. Журналисты вообще не понимают, о чем идет речь. Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности»,— заявил господин Данилов в эфире телеканала «Рада» (цитата по «РИА Новости»).

Авторы публикации Politico сослались на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, сказанные еще в 2022 году, которые «косвенно подтверждают» подготовку планов на случай смерти Владимира Зеленского. В интервью CBS тот заявил, что у властей Украины есть планы по «преемственности власти». Возможные сценарии, включая коллегиальную власть, журналисты описали со ссылкой на экспертов.

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Лусине Баласян