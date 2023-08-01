«Мовиста» начала второй этап модернизации трамвайной сети в Липецке

ООО «Мовиста регионы Липецк» приступила к реализации второго этапа модернизации трамвайной сети в Липецке общей стоимостью 14,5 млрд руб., сообщили в пресс-служба облправительства.

«Специалисты реконструируют путь на участке длиной 9,1 км на улице Полиграфической, на проспекте имени 60-летия СССР, на улицах Меркулова и Катукова — до проспекта Победы. Также продолжается начатое в мае обновление пути от остановки «Краснозаводская улица» до трамвайного кольца на пересечении улиц Чехова и 3 Сентября. Работы на обоих участках планируют завершить до конца года«,— рассказали в облправительстве.

Кроме того, до конца 2023-го в Липецк должны поставить 26 новых низкопольных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Первые два уже прибыли в город в июле, водителей и специалистов ремонтных бригад уже учат работать с ними.

Общий объем финансирования модернизации трамвайной сети Липецка составит 14,5 млрд руб. 5,26 млрд руб. из них — субсидии правительства РФ. «Мовиста регионы Липецк» занимается модернизацией трамвайной сети по концессии. Договор заключен на 20 лет, в течение которых «Мовиста» может получить от властей 24,5 млрд руб. в качестве инвестиционного и эксплуатационного платежей, а также капитального гранта. Проект предполагает обновление 40,8 км путей, закупку 46 трамваев и строительство новой ветки протяженностью 5,2 км. Работы должны провести в 2023-2025 годах.

«Пассажирский транспорт Липецка мы стараемся сделать более экологичным. Полное обновление трамвайной сети станет большим и важным шагом в этой работе»,— уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отметим, что в мае в Ярославле был арестован теперь уже бывший генеральный директор головного юрлица «Мовисты» ООО «Группа Мовиста» Александр Советников. Его обвиняют в даче взяток в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет колонии) директору департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных, генеральному директору казенного учреждения «Организатор перевозок Ярославской области» Илье Прокопьеву и его заместителю. «Мовиста» также занимается проектом реконструкции трамвайной системы по концессионному соглашению в Курской области. Там ранее сообщали, что арест господина Советникова никак не скажется на его реализации.

Алина Морозова

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