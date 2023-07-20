Объем вложений правительства РФ в модернизацию трамвайной сети Липецка вырос на 810 млн рублей

Правительство РФ вложит в модернизацию трамвайной сети Липецка 5,26 млрд руб., что на 810 млн руб. больше озвученной в апреле суммы в 4,45 млрд руб. Об этом сообщило правительство Липецкой области. Соответствующее соглашение с госкорпорацией ВЭБ.РФ было подписано накануне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Субсидии правительства РФ составят 38% от общего объема финансирования проекта в 14,5 млрд руб., уточняют липецкие власти. Ранее сообщалось, что более 10,5 млрд руб. из них может вложить компания «Мовиста регионы Липецк», которая занимается модернизацией трамвайной сети по концессии. Договор заключен на 20 лет, в течение которых «Мовиста» может получить от властей 24,5 млрд руб. в качестве инвестиционного и эксплуатационного платежей, а также капитального гранта.

Проект предполагает обновление 40,8 км путей, закупку 46 трамваев и строительство новой ветки протяженностью 5,2 км. Работы должны провести в 2023-2025 годах. По данным облправительства, в Липецк уже доставлены два новых трамвая, до конца года планируется поставка еще 24-х.

Сколько правительство РФ вложит в модернизацию трамвайной сети Курска, которой также занимается ГК «Мовиста» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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