В Республике Тыва выписали последнего пациента, заразившегося сибирской язвой

В Республике Тыва последнего пациента, заразившегося сибирской язвой, выписали после амбулаторного лечения. Как сообщает Роспотребнадзор республики, четверо пациентов переболели кожной формой инфекции, которая в 20% случаях заканчивается летальным исходом.

«Вспышка сибирской язвы возникала в одном и том же очаге в 2018-м, 2021 годах и в июне текущего года, что подтверждает устойчивость спор к внешней среде. Отсутствие летальных исходов во всех этих случаях является заслугой врачей, которые точно и своевременно выставили диагноз и начали лечение», - рассказала начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Республике Тыва Аляна Дажикай.

Также она сообщила, что угрозы заражения от пациентов, которые самовольно ушли из больницы, не было. Единственную опасность представляли больные сами для себя, поскольку спрогнозировать действие инфекции на организм невозможно.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что первые случая заражения сибирской язвой был установлены в конце июня в Барун-Хемчикском районе. Инфекция поразили 24-летнего местного жителя, который совместно с двумя знакомыми разделывал лошадь.

Вскоре на месте обнаружения инфекции власти ввели карантин. Ограничительные меры были сняты 31 июля «ввиду завершения всех эпизоотических мероприятий и отсутствия восприимчивых к возбудителю сибирской язвы животных», пояснили в пресс-службе правительства региона. В общей сложности было зарегистрировано пять заболевших местных жителей.

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Александр Киселев