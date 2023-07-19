Пациенты разошлись не на шутку

Четверо пациентов, находившихся в ГБУЗ «Инфекционная больница» в Кызыле с диагнозом «сибирская язва», самовольно оставили лечебное учреждение и вернулись по домам. Двое из них покинули больницу еще в выходные. Медицинские работники, которые нашли больных с помощью полиции, запретили им покидать место жительства. В больнице уверяют, что пациенты уже прошли антибактериальную терапию, их состояние удовлетворительное. В Барун-Хемчикском районе, где были зарегистрированы случаи заболевания сибирской язвой, ограничительные меры продлены до 20 июля.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медработники, которые нашли больных с помощью полиции, запретили им покидать место жительства

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Медработники, которые нашли больных с помощью полиции, запретили им покидать место жительства

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Республике Тыва во вторник 18 июля удалось найти четырех пациентов инфекционной больницы, заразившихся сибирской язвой и покинувших медицинское учреждение до окончания лечения. По данным „Ъ-Сибирь“, двое пациентов покинули больницу 16 июля, двое — на следующий день. Об их побеге из больницы минздрав региона сообщил вечером 17 июля. Для поисков пришлось прибегнуть к содействию полиции.

Сибирская язва — инфекционное высоколетальное заболевание, сопровождающееся интоксикацией, поражением кожи и лимфоузлов. В современном мире встречается редко и, как правило, передается человеку от больных сельскохозяйственных животных. Всемирная организация здравоохранения оценивает ежегодную заболеваемость в мире до 20 тыс. случаев, чаще всего в Азии, Африке и Южной Америке. Существуют различные формы сибирской язвы, включая кожную, легочную, желудочно-кишечную и сепсис. Форма заболевания зависит от способа заражения и путей проникновения бактерий в организм. Лечат сибирскую язву антибиотиками тетрациклинового ряда и аминогликозидами.

В министерстве здравоохранения Тувы уточнили, что пациенты покинули инфекционную больницу самовольно — в соответствии с требованиями СанПиНа, они могли быть выписаны только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции. Передача сибирской язвы от человека человеку — редкое явление, но она возможна, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления.

Как выяснилось, пациенты разошлись по домам. Двое из них находятся в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района, еще двое — в городе Ак-Довураке. «После осмотра установлена эпителизация кожных покровов у одного из пациентов, все чувствуют себя удовлетворительно. Медицинскими работниками с пациентами проведена беседа о недопустимости их выхода за пределы своего жилища»,— рассказали в мин­здраве.

Информацию о результатах поисков подтвердил и. о. председателя администрации Барун-Хемчикского района Аяс Донгак. «С этими жителями, которые вернулись, работают врачи, то есть амбулаторно продолжают лечить»,— сказал он „Ъ-Сибирь“.

Как уточнила „Ъ-Сибирь“ главврач инфекционной больницы Анна Сарыглар, двое из покинувших медицинское учреждение пациентов подписали отказ от лечения. Персонал попытался остановить больных, собравшихся уходить, но сделать этого не удалось. «В день, когда они покинули отделение, их состояние оценивалось как удовлетворительное, они полностью получили курс лечения антибактериальной терапии»,— рассказала госпожа Сарыглар, добавив, что пятая пациентка готовится к выписке.

Как писал „Ъ-Сибирь“, первый случай заражения сибирской язвой в Туве был выявлен в конце июня, когда диагноз поставили 24-летнему жителю Барун-Хемчикского района. Как выяснилось, он пришел к другу на чабанскую стоянку в местечке Даг-Арты и вместе с ним, а также еще с двумя мужчинами разделал лошадь. Внутренние органы животного они употребили в пищу.

12 июля в инфекционной больнице сообщали о том, что в общей сложности с диагнозом «сибирская язва» госпитализировали пять человек. Двое из них были заражены после того, как употребили в пищу мясо, купленное на рынке. «Текущее их состояние оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой. Лечение сибирской язвы длительное, выписываются только после полного рубцевания мест поражения»,— отмечалось тогда в сообщении в аккаунте медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Тыва, по поручению федерального Минздрава в регион были направлены специалисты для изучения ситуации и оказания помощи местным медикам. «Главный внештатный инфекционист по Сибирскому федеральному округу и главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев отметил, что признаки заболевания у пациентов с сибирской язвой были слабо выражены, определить инфекцию было достаточно сложно, но высокая настороженность специалистов-инфекционистов республиканского уровня и кожуунного звена (районного.— „Ъ“) позволила оперативно поставить правильный диагноз и начать лечение»,— говорилось 14 июля в сообщении управления по итогам посещения специалистами очага инфекции и их встречи с заместителем председателя республиканского правительства Орланом Сарыгларом. В тувинском управлении Роспотребнадзора исключили угрозу распространения сибирской язвы на другие территории.

30 июня власти Барун-Хемчикского района ввели на его территории режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба. По данным республиканского минздрава, ограничительные меры на территории очага инфекции продлены до 20 июля в связи с падежом еще одной лошади. По словам Аяса Донгака, в настоящее время «по сибирской язве мероприятия продолжаются».

Валерий Лавский, Константин Воронов, Лолита Белова