В Туве сняли введенный после случаев заболевания сибирской язвой карантин

В Республике Тыва отменен карантин в местечке Даг-Арты села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района. Он был введен около месяца назад из-за вспышки заболевания сибирской язвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба ветеринарии Республики Тыва Фото: Служба ветеринарии Республики Тыва

Ограничительные меры сняли «ввиду завершения всех эпизоотических мероприятий и отсутствия восприимчивых к возбудителю сибирской язвы животных», пояснили в пресс-службе правительства региона. По ее данным, было зарегистрировано пять заболевших местных жителей. Всех их выписали после лечения к 20 июля.

«Были осмотрены и опрошены все жители близлежащих чабанских стоянок и села Бижиктиг-Хая, где проживает 332 человек, в том числе 228 взрослых. Проведена экстренная вакцинация 156 человек. Антибактериальные препараты получили 280 человек»,- говорится о принятых во время карантина мерах на официальном портале Тувы.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», первый случай заражения сибирской язвой был выявлен в конце июня, когда диагноз поставили 24-летнему жителю Барун-Хемчикского района. Как выяснилось, он пришел к другу на чабанскую стоянку и вместе с ним, а также еще с двумя мужчинами разделал лошадь.

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Валерий Лавский