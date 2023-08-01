Полицейский не справился с контрабандным мотоциклом

В Сочи в дорожно-транспортном происшествии погиб старший лейтенант ГИБДД Павел Паникаровских, который летом прошлого года был отстранен от службы из-за обвинения во взяточничестве. Пять месяцев полицейский находился под стражей, а затем был переведен под домашний арест, против чего возражал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Как выяснилось, мотоцикл Honda, на котором разбился подследственный, был ввезен в РФ нелегально, он разыскивается правоохранительными органами Италии.

В Сочи полиция изучает обстоятельства аварии, в результате которой погиб старший инспектор полка дорожно-патрульной службы ГИБДД городского управления внутренних дел Павел Паникаровских, сообщили «Ъ» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Авария с участием старшего лейтенанта полиции Паникаровских произошла 31 июля в 2:45 на аллее Челтенхема Хостинского района Сочи. Мотоцикл Honda под управлением полицейского выехал на полосу встречного движения, врезался в бордюрный камень, а затем столкнулся с деревом, в результате чего 37-летний водитель погиб на месте.

Следствию предстоит выяснить, не находился ли Павел Паникаровских в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Honda, на котором ездил господин Паникаровских, не имел регистрационных номеров и был ввезен на территорию РФ нелегально: согласно базам Интерпола, его разыскивают правоохранительные органы Италии.

Сотрудник ГИБДД в момент аварии был в гражданской одежде и ехал не по служебной надобности — еще в августе 2022 года его временно отстранили от службы в связи с возбуждением против него уголовного дела о получении взятки, сопряженном с вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Противоправную деятельность старшего инспектора ДПС выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Уголовное дело находилось в производстве первого следственного отдела Следственного комитета РФ (дислокация в Ростове-на-Дону), подразделения на федеральной территории «Сириус».

По данным «Ъ», Павел Паникаровских во время патрулирования требовал деньги у водителя за отказ от привлечения к административной ответственности.

Свою вину инспектор ГИБДД не признал. В декабре 2022 года дело в отношении Павла Паникаровских было передано в Адлерский райсуд Сочи, где находится на рассмотрении и сейчас, последнее заседание прошло 27 июля.

Сразу после возбуждения дела полицейский был задержан и оставался под стражей до января 2023 года, когда Краснодарский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Суд согласился с доводами защиты о том, что необходимость применения самой строгой меры пресечения не доказана.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский обжаловал смягчение меры пресечения в кассации, указав на то, что сотрудник МВД Паникаровских обвиняется в совершении особо тяжкого преступления коррупционной направленности, «вследствие чего, оказавшись под домашним арестом, имея связи среди должностных лиц правоохранительных органов, получит возможность оказать влияние на свидетелей, а также может скрыться от суда, опасаясь неотвратимости наказания».

Кассационная инстанция, отчасти согласившись с доводами господина Табельского, все же не отменила решение о домашнем аресте, сославшись на то, что предельный срок пребывания Павла Паникаровских в СИЗО истек. Какая мера пресечения действовала в отношении Павла Паникаровских в момент его гибели, выяснить не удалось — адвокат Максим Яковенко отказался от комментария, телефон судьи Георгия Горова, который рассматривает дело, не ответил.

Анна Перова, Краснодар