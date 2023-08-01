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Коммерсантъ FM
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«Никогда не хочется думать о плохом»

Дмитрий Дризе — о символическом значении «Москва-Сити»

1 августа произошла вторая атака на «Москва-Сити». Повреждена одна и та же башня комплекса деловых зданий на уровне 21-го этажа. Информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. В МИД России провели аналогию с 11 сентября 2001 года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает удар по «Сити» отчасти символическим.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Москва-Сити» — не просто городской район, он заслужил, чтобы о нем отдельно сказать пару слов. Итак, центр деловой активности на набережной Москвы-реки — не то чтобы копия своего лондонского собрата, но смысл во все это вкладывался тот же. Столица России всегда ставила перед собой амбициозные задачи. Так почему бы ко всему прочему не воздвигнуть финансово-экономический центр? Пусть не глобальный, но объединить, скажем, страны СНГ и Евразию.

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Идея возникла еще в далеком 1991 году — осуществил все это второй мэр Москвы Юрий Лужков — весьма амбициозный политик, к слову, и строитель тоже. Надо сказать, и сейчас стройка продолжается. Столичный стройкомплекс и многие бизнесмены, известные и не очень, получили хорошие заказы — неплохо заработали. Не все там было гладко — разные случались передряги, тем не менее строили, строили и построили.

Все это, конечно, активно критиковалось, и даже не потому, что проект как бы не наш, а западный. Просто Москва — купеческий город, патриархальный, небоскребы в общий ландшафт не очень вписываются. По крайней мере, так раньше считалось. Сейчас об этом уже и не вспоминают, тем более что высоток столько развелось, что со счета можно сбиться. Купечество, конечно, осталось, а вот что касается патриархальности, с этим сложнее.

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Впрочем, идея в целом здравая — разгрузить центр города, перевести банкиров, чиновников и приравненные к ним категории в специально отведенное место, а Бульварное кольцо оставить туристам. И проблема пробок также отчасти решается. Получилось не все. Но многие офисы действительно переехали, и богатые люди стали приобретать жилплощадь в престижном месте.

Что такое, собственно, «Москва-Сити»? Это по-своему символ успешной и богатой жизни. Так, как принято на классово чуждом Западе. Это уже не советская Москва и не советская Россия. Хотя Никита Хрущев построил в свое время Калининский проспект, он же — Новый Арбат, который тоже не выглядит купеческим патриархальным духовным кварталом, а больше напоминает все-таки американский стиль.

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Но вот случилось то, чего никто, по сути, не ожидал. Вернее сказать, просто не хотелось об этом думать. Никогда не хочется думать о плохом. Хотя теоретически подобное можно было бы предположить. К чему все это? «Сити» — все-таки незаурядный объект. Однако официальная сводка гласит, что некий летательный аппарат потерпел крушение и чуть повредил нежилое здание. Такое впечатление, что речь идет о заброшенном заводе или пустыре, а не о символе богатой и успешной жизни.

Подобных символов у нас как бы теперь и нет. Богатым быть, конечно, можно, но как бы неофициально. Завуалированно. Абстрактно. Это можно считать новым идеологическим трендом. Это во-первых. Во-вторых, планы создания глобального, регионального или какого-либо другого финансового центра, видно, придется отложить до лучших времен.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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