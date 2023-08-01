Шойгу провел переговоры с начальником штаба армии Алжира

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оборонное ведомство готово помочь вооруженным силам Алжира повысить свои боевые возможности. Об этом он сказал на переговорах с начальником штаба Народной национальной армии Алжира Саидом Шангрихой, сообщила пресс-служба Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу напомнил, что по итогам переговоров президентов РФ и Алжира Владимира Путина и Абдельмаджида Теббуна 15 июня была подписана декларация об углублении стратегического партнерства двух стран. Глава Минобороны заявил, что Алжир и Россия дали сигнал всему миру, что они намерены проводить независимую политику.

«Мы заинтересованы в лидирующей позиции Алжира в укреплении региональной безопасности и стабильности на севере Африки»,— заявил министр.

Господин Шангриха отметил, что Алжир хранит память о тех позициях, которые занимал СССР в 1954 году, во время алжирской войны за независимость от Франции. Тогда СССР оказывал повстанцам военно-техническую и материальную помощь.

Президент Алжира посещал РФ с трехдневным визитом в середине июня. Он провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых заявил, что поддержка России, в том числе обеспечение республики оружием, позволяет ей сохранять независимость. В условиях санкционного давления на Россию Алжир проявляет заинтересованность во взаимодействии с Москвой и другими ведущими игроками незападного мира и заявляет о решимости уже в этом году вступить в БРИКС. В этой ситуации Алжир может стать для России форпостом в Северной Африке и партнером на мировом газовом рынке.

Подробнее о переговорах президентов Алжира и России — в материале «Россия наращивает Алжир».

Эрдни Кагалтынов