Соратники Тесака получили от 8 до 15 лет колонии за убийства четырех человек

Сергиево-Посадский городской суд Московской области признал виновными шестерых человек, входивших в окружение известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак), в убийстве четырех мужчин по мотиву национальной ненависти и вражды (п. п. «а», «ж, «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они получили от 8 до 15 лет колонии, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Ведомство уточняет, что виновными в убийствах признаны Семен Токмаков, Андрей Кайль, Алексей Гудилин, Павел Хрулев, Александр Лысенков и Максим Хотулев. Обвинительный вердикт им вынесла коллегия присяжных.

Сообщается, что Токмаков приговорен к 13 годам лишения свободы, а с учетом ранее вынесенного Краснодарским краевым судом приговора окончательное наказание составило 15 лет. Кайля приговорили к 15 годам лишения свободы, Гудилина и Хрулева — к 13 годам, Хотулева — к 10 годам, Лысенкова — к 8 годам. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Согласно обвинительному заключению, первое убийство было совершено в Смоленской области в октябре 2003 года на даче, которая принадлежала семье Марцинкевича. Тесак, Токмаков, Кайль, Хрулев и Гудилин заманили двух мигрантов на дачу под предлогом выполнения там различных строительных работ. После чего, подсыпав жертвам снотворное, злоумышленники усыпили их, а затем одного мигранта задушили, а второго убили топором.

Еще одно двойное убийство, согласно обвинительному заключению, произошло в декабре 2003 года на территории заброшенного детского летнего лагеря «Рассвет» на территории СНТ «Учитель» в деревне Варавино Московской области. Обоих мигрантов задушили.

В феврале 2023 года уголовное преследование Марцинкевича было прекращено Мытищинским горсудом Московской области по нереабилитирующим основаниям — в связи со смертью обвиняемого. Он умер в СИЗО в 2020 году, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством. В 2018 году его приговорили к десяти годам колонии за разжигание вражды по национальному и религиозному принципу и хулиганство. В СИЗО он находился во время этапирования из Красноярска в Москву для новых допросов.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Националисты убедили присяжных в убийствах».

Эрдни Кагалтынов