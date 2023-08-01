Китай ударился в металл

По итогам первого полугодия китайские инвестиции в новые зарубежные проекты по горнорудной добыче и производству металлов превысили $10 млрд, что больше чем за весь 2022 год. Эксперты полагают, что по итогам текущего года инвестиции КНР в этот сектор могут превзойти рекордные показатели 2018 года, когда в новые проекты было вложено $17 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fateh Guidoum / AP Фото: Fateh Guidoum / AP

По данным исследователей Фуданьского университета в Шанхае, на которые ссылается Financial Times, китайские власти наращивают инвестиции в новые зарубежные проекты по добыче руды, редкоземельных элементов и производство металлов. Наибольший интерес китайцы проявляют к инвестициям в добычу и производство никеля, лития, меди, урана и железной руды/стали. Эксперты объясняют это тем, что власти и частный бизнес КНР стремятся обеспечить доступ к ресурсам, необходимым для производства батарей для электромобилей и других технологий, связанных с «чистой энергетикой».

Основные регионы китайских инвестиций — Африка, Азия и Южная Америка.

Эксперты Фуданьского университета отмечают, что немалую роль в обеспечении доступа к таким ресурсам играет китайский проект «Пояс и путь». В рамках проекта правительство КНР инвестирует миллиарды долларов в различные инфраструктурные, добывающие и энергетические проекты в Евразии и Африке.

В середине июля Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что за последние пять лет рынок металлов и минералов, необходимых для производства электромобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и других чистых технологий, вырос вдвое.

При этом спрос на литий вырос втрое, на кобальт — на 70%, на никель — на 40%. Объем рынка металлов и минералов, необходимых для экологически чистых технологий, в 2022 году составил $320 млрд. Это в два раза больше, чем в 2017 году. По оценкам МЭА, активно растут инвестиции в разработку минералов: в 2021 году они выросли на 20% по сравнению с 2020 годом, а в 2022-м — на 30%.

По некоторым оценкам, Китай уже существенно обгоняет западные страны по инвестициям в добычу редкоземельных элементов, которые нужны для инновационной энергетики и транспорта, производства полупроводников, военной отрасли и т. п. В начале июля американский инвестбанк Goldman Sachs (GS) заявил, что западным странам нужно инвестировать в добычу редкоземельных элементов по меньшей мере $25 млрд, чтобы догнать в этом отношении Китай.

Аналитики GS отметили, что рынок добычи таких ключевых редкоземельных элементов, как неодим и празеодим, используемых для полу- и сверхпроводников, магнитных сердечников, в качестве легирующих добавок в сплавы для самолето- и ракетостроения и т. д., будет расти по меньшей мере до 2027 года благодаря именно китайским инвестициям.

Евгений Хвостик