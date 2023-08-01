В Нижнем Тагиле до конца года перекроют участок улицы Октябрьской революции

Участок улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле перекроют до конца 2023 года. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности мэра Вячеслав Горячкин, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным администрации, движение будет ограничено на участке от ул. Газетная до перекрестка ул. Октябрьской революции и проспекта Ленина.

Напомним, на улицах города установят 19 позолоченных остановочных комплексов, которые изготовили осужденные исправительной колонии №12. В 2023 году начнется реконструкция трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 273 по 276 км (обратное направление).

Полина Хабарова

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