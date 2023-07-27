В Нижнем Тагиле появится 19 «золотых» остановок

Осужденные исправительной колонии №12 изготовили 19 позолоченных остановочных комплексов, которые установят в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Остановки уже готовы к отгрузке. В изготовлении комплексов было задействовано порядка 25 осужденных.

Сейчас в ИК-12 сотни осужденных работают на производстве изделий металообработки, деревообработки, швейной продукции, мебели и товаров широкого потребления. В 2022 году в колонии произвели продукции на 600 млн руб.

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