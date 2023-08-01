В Китае сменилось руководство ядерными силами

Китайское государственное агентство «Синьхуа» сообщило о назначении в понедельник, 31 июля, заместителя командующего военно-морскими силами страны Ван Хубина командующим ядерными силами Народно-освободительной армии Китая и о присвоении ему генеральского звания. Его заместителем и политическим комиссаром назначен бывший заместитель политкомиссара Южного командования НОАК и член ЦК КПК Сю Сишен. О судьбе занимавших до сих пор эти посты генералов Ли Ючао и Лю Гуанбиня ничего не сообщается.

Сообщение «Синьхуа» фактически подтверждает распространившуюся информацию о масштабных чистках в ядерных силах страны. Как писал «Ъ», такие сообщения начали появляться после неожиданного исчезновения генералов Ли и Лю из публичного поля и роста числа публикаций в китайских государственных СМИ об укреплении руководства партии в вооруженных силах, борьбе с коррупцией в армейских кругах.

Подробнее о чистках читайте в публикации «Ъ» «Народно-благонадежная армия Китая».

Виктор Бук