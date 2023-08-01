Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Китае сменилось руководство ядерными силами

Китайское государственное агентство «Синьхуа» сообщило о назначении в понедельник, 31 июля, заместителя командующего военно-морскими силами страны Ван Хубина командующим ядерными силами Народно-освободительной армии Китая и о присвоении ему генеральского звания. Его заместителем и политическим комиссаром назначен бывший заместитель политкомиссара Южного командования НОАК и член ЦК КПК Сю Сишен. О судьбе занимавших до сих пор эти посты генералов Ли Ючао и Лю Гуанбиня ничего не сообщается.

Сообщение «Синьхуа» фактически подтверждает распространившуюся информацию о масштабных чистках в ядерных силах страны. Как писал «Ъ», такие сообщения начали появляться после неожиданного исчезновения генералов Ли и Лю из публичного поля и роста числа публикаций в китайских государственных СМИ об укреплении руководства партии в вооруженных силах, борьбе с коррупцией в армейских кругах.

Подробнее о чистках читайте в публикации «Ъ» «Народно-благонадежная армия Китая».

Виктор Бук

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...