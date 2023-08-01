Родных детей опекуна погибшего Далера увезли из Екатеринбурга

Родных детей Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве шестилетнего опекаемого Далера Б., увезли из Екатеринбурга. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на ее супруга Александра Наумова. Сейчас дети находятся у бабушки в Новокузнецке.

«Зачем им здесь оставаться? Мало ли кто и что может им сказать. У меня тоже работы хватает. Пока я в отпуске, но если придется, то вернусь на СВО. Разрывать контракт не собираюсь»,— отметил он.

Напомним, Далер Б. находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня этого года поисковые отряды сообщили об исчезновении мальчика. Опекун заявляла, что ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. В результате трехдневных поисков тело мальчика нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер Б. скончался еще несколько месяцев назад.

Во время допроса Вероника Наумова сказала, что мальчик погиб в результате несчастного случая — утонул в ванной, где был наедине с сестрой. По данным СМИ, сестра Далера Б. во время общения со следователями заявила, что опекун избила приемного сына железным рожком для обуви, а впоследствии он скончался. Впрочем, судебно-медицинская экспертиза не смогла определить точную причину смерти мальчика.

В отношении Вероники Наумовой возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ), истязаниях (ч.2 ст.117 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст.159.2 УК РФ). Следствие считает, что женщина систематически избивала мальчика, а впоследствии стала причастна к его смерти. Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер.

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