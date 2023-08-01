Ирина Сигова стала главредом «Газеты.ру»

Бывший заместитель главного редактора «Газеты.ру» Ирина Сигова возглавила редакцию издания, сообщила пресс-служба Rambler&Co. С апреля 2023 года она была временно исполняющим обязанности главреда «Газеты.ру» после ухода с должности Сергея Рыбки.

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Фото: Rambler&Co Ирина Сигова

Фото: Rambler&Co

Ирина Сигова начинала карьеру в «Газете.ру» в 2007 году с должности корреспондента, позднее покинула издание. После этого она в разные годы работала шеф-редактором интернет-проектов «Вести ФМ», сайта ТАСС и журнала «Профиль», а также была главой отдела выпуска «Sputnik Абхазия». С 2020 года вернулась в издание, заняв пост заместителя главреда «Газеты.ру». Она проработала в «Газете.ру» в совокупности почти 9 лет.

Судя по информации на сайте интернет-издания, единственный материал за авторством Ирины Сиговой, выпущенный в текущем году,— это интервью с Виктором Бутом под названием «Если бы был шанс, я бы бежал без всяких сомнений».

О том, что Сергей Рыбка покинул должность главреда «Газеты.ру», стало известно 25 апреля. Пресс-служба Rambler&Co сообщала, что он продолжит карьеру вне медиахолдинга. Решение уйти с поста он принял в начале марта, но по согласованию с руководством проработал до середины апреля, рассказала пресс-служба.

В 2019 году 46,5% Rambler Group Александра Мамута выкупил Сбербанк, затем был сформирован новый совет директоров медиахолдинга. После этого Сбербанк стал совладельцем интернет-изданий «Лента.ру», «Газета.ру», Championat, агенства «Рамблер», портала Afisha.ru, блог-платформы Livejournal.com.

Издание «Газета.ру» было основано в 1999 году, затем из проекта выделились «Лента.ру» и «Вести.ру». Главными редакторами «Газеты.ру» были Светлана Бабаева, Светлана Лолаева, Михаил Котов, Михаил Михайлин, Александр Писарев, Владислав Бородулин и Антон Носик.

Эрдни Кагалтынов