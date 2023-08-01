Прокуратура проверит рэпера Лигалайза на дискредитацию армии

Прокуратура Москвы начала проверку рэпера и музыкального продюсера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Также «компетентные органы» рассмотрят вопрос о признании музыканта иноагентом, сообщил ТАСС представитель ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Он уточнил, что клип к треку Лигалайза «Мир!! Вашему!! Дому!!» также проверят по ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). Проверка продлится ориентировочно до конца августа.

С жалобой на исполнителя в Генпрокуратуру обратился глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он заявил, что в июле в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) Лигалайз осудил российскую военную операцию на Украине, назвав ее войной, и сравнил РФ с Германией времен становления Третьего рейха. Господин Бородин также убежден, что клип «Мир!! Вашему!! Дому!!» дискредитирует российского президента, правительство и вооруженные силы, а также содержит признаки экстремизма.

Виталий Бородин неоднократно просил Генпрокуратуру и другие ведомства проверить разных российских деятелей по ряду административных и уголовных нарушений. По его инициативе психолога Людмилу Петрановскую проверяют на дискредитацию армии и иностранное финансирование. Также он направлял жалобы в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачевой, Семена Слепакова (признан иностранным агентом), Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского.

Лаура Кеффер