Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проверит рэпера Лигалайза на дискредитацию армии

Прокуратура Москвы начала проверку рэпера и музыкального продюсера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Также «компетентные органы» рассмотрят вопрос о признании музыканта иноагентом, сообщил ТАСС представитель ведомства.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Он уточнил, что клип к треку Лигалайза «Мир!! Вашему!! Дому!!» также проверят по ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). Проверка продлится ориентировочно до конца августа.

С жалобой на исполнителя в Генпрокуратуру обратился глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он заявил, что в июле в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) Лигалайз осудил российскую военную операцию на Украине, назвав ее войной, и сравнил РФ с Германией времен становления Третьего рейха. Господин Бородин также убежден, что клип «Мир!! Вашему!! Дому!!» дискредитирует российского президента, правительство и вооруженные силы, а также содержит признаки экстремизма.

Виталий Бородин неоднократно просил Генпрокуратуру и другие ведомства проверить разных российских деятелей по ряду административных и уголовных нарушений. По его инициативе психолога Людмилу Петрановскую проверяют на дискредитацию армии и иностранное финансирование. Также он направлял жалобы в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачевой, Семена Слепакова (признан иностранным агентом), Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...