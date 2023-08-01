В Тюмени с 5 по 7 августа перекроют улицу Чернышевский тракт, 13 автобусов изменят маршрут

Участок улицы Чернышевский тракт в Тюмени перекроют с 5 по 7 августа. Как сообщили в Telegram-канале городской администрации, из-за ограничения 13 автобусов будут следовать в объезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема объезда автобусов во время перекрытия ул. Чернышевский тракт

Фото: Администрация Тюмени Схема объезда автобусов во время перекрытия ул. Чернышевский тракт

Фото: Администрация Тюмени

По данным администрации, будет перекрыт участок около ул. Чернышевский тракт, 46. Автобусы №№ 15, 63, 65, 71, 71д, 84, 85, 89, 98, 121, 138, 148, 151 будут следовать в объезд. Они будут курсировать со всеми остановочными пунктами по маршрутам объезда.

Напомним, В Тюмени до 14 августа полностью перекрыли движение на перекрестке улиц Ялуторовская — Кузнецова. Также до 17 августа ограничено движение транспорта от Восточного проезда, 138 до дома №140 по ул. 30 лет Победы. Объехать участок можно по ул. 30 лет Победы и ул. Моторостроителей. Также с 10 июля по 28 августа перекрыта ул. 9 Января на участке от ул. Тимирязева до ул. 2-й Степной переулок. Объехать можно по ул. Калинина и ул. Транспортная.

Полина Хабарова

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