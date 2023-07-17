В Тюмени с 24 июля по 14 августа ограничат движение на перекрестке улиц Ялуторовская — Кузнецова

В Тюмени с 24 июля по 14 августа полностью перекроют движение на перекрестке улиц Ялуторовская — Кузнецова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным администрации, движение будет ограничено из-за ремонта сетей водоснабжения. Перекрытый участок можно будет объехать по улицам Грибоедова и Первомайской.

Напомним, в Тюмени из-за ремонта теплосетей с 5 июля по 17 августа ограничено движение транспорта от Восточного проезда, 138 до дома №140 по ул. 30 лет Победы. Объехать участок можно по ул. 30 лет Победы и ул. Моторостроителей. Также с 10 июля по 28 августа перекрыта ул. 9 Января на участке от ул. Тимирязева до ул. 2-й Степной переулок. Объехать можно по ул. Калинина и ул. Транспортная.

Полина Хабарова

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