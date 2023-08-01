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Коммерсантъ FM
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США ужесточили условия программы безвизового въезда для граждан Венгрии

Власти США ужесточили требования к безвизовому въезду для обладателей паспорта Венгрии, объяснив это тем, что Будапешт не решил целый ряд проблем с безопасностью, на которые ему неоднократно указывал Вашингтон. Об этом сообщило американское посольство в Будапеште.

Как следует из документа, срок действия разрешения на безвизовый въезд для граждан Венгрии, получаемого через Электронную систему авторизации въезда (ESTA), сокращается с двух лет до одного года. Кроме того, теперь будут разрешены только разовые поездки, а не многоразовые, как это было до сих пор. Новые правила вводятся немедленно.

В заявлении отмечается, что в период с 2011 по 2020 год Венгрия предоставила гражданство примерно 1 млн человек, в основном этническим венграм из соседних с ней государств, «не приняв соответствующих мер безопасности для проверки личности» этих людей. Программа безвизового въезда в США действует для 40 стран мира. По ней гражданам этих стран предоставляется право на пребывание в США в течение 90 дней.

Алена Миклашевская

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