В Крыму заверили в отсутствии рисков засухи из-за проблем с Северо-Крымским каналом

В Крыму нет никаких рисков по обеспечению населения водой, несмотря на высыхание Северо-Крымского канала, заявил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Глава Крыма отметил, что на полуострове достаточно запасов воды для бытовых нужд. «На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, в том числе из-за продолжающегося орошения сельхозземель.

По словам господина Аксенова, запасов в канале хватит примерно на 2,5–3 месяца. При этом, добавил он, построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра в канал напрямую в существующих условиях невозможно, хотя никаких технических сложностей нет. Канал начал высыхать после разрушения Каховской ГЭС 6 июня.

Напомним, ранее в арбитражном суде Крыма зарегистрировали иск о взыскании с Украины более 152 млрд рублей в качестве ущерба от водной блокады полуострова.

Александр Дремлюгин, Симферополь