Власти Крыма хотят взыскать с Украины 152 млрд руб. за водную блокаду

В арбитражном суде Крыма зарегистрировали иск о взыскании с Украины более 152 млрд руб. в качестве возмещения ущерба от водной блокады полуострова, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

По его словам, объем претензий крымских властей к Украине по водной блокаде полуострова составляет более 152,2 млрд руб.

«Почему это важно? Скажем, после завершения СВО начнутся переговоры. Не сомневаюсь, Запад сразу предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины. Скажут, мол, мы снимаем санкции, продавайте нам нефть на этот объем средств, например. Со своей стороны нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина»,— написал Константинов в своем Telegram-канале.

Он также заверил, что власти полуострова продолжат работать над формированием претензий к Украине.

Ранее власти Крыма оценивали ущерб, нанесенный перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, в 1 трлн руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь