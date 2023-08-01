Трамп: «прокси-война» США и России может привести к третьей мировой

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что к «прокси-войне» между США и Россией отчасти привели обвинения со стороны американских властей в адрес Москвы во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Противостояние двух стран, по мнению господина Трампа, может привести к третьей мировой войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lindsay DeDario/File Photo, Reuters Фото: Lindsay DeDario/File Photo, Reuters

«Вместо того чтобы улучшать отношения с Россией, к чему я стремился, мы сейчас ведем прокси-войну с Россией, частично подпитываемую бредовым угаром о Russiagate. Украина полностью разорена. Множество людей убито. И мы вполне можем дойти до третьей мировой»,— написал Дональд Трамп в колонке для журнала Newsweek.

Господин Трамп отметил, что, вместо того чтобы снизить напряжение в отношениях с Москвой, Вашингтон «толкнул Россию в объятия Китая». По мнению бывшего американского президента, обвинения его в связях с Россией стали «небывалым преступлением», от которого пострадали прежде всего простые американцы.

«Разрушения, которые эта ложь нанесла Америке, почти неисчислимы. Это подорвало нашу демократию, поставило под угрозу нашу безопасность и свободу»,— написал Дональд Трамп.

С 2019 года по поручению экс-главы Минюста США Уильяма Барра спецпрокурор Джон Дарем проверял обстоятельства, на основании которых американские спецслужбы инициировали слежку за штабом Дональда Трампа, а также подозревали его в связи с Россией. В июне 2023-го Джон Дарем заявил, что по итогу проведенного расследования он не нашел информации, подтверждающей связь Дональда Трампа с российскими властями.

Дональд Трамп неоднократно в своей критике действующего президента США Джо Байдена использовал тезис о рисках третьей мировой войны. В частности, в конце февраля он написал в своей соцсети Truth Social, что господин Байден неосознанно подталкивает США к третьей мировой войне. Чтобы избежать ядерного конфликта, экс-президент предлагает Москве и Киеву сесть за стол переговоров.

Милена Костерева