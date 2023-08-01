Требования компании «Сити молл инвест» к бывшему директору проданы московской компании

В рамках конкурсного производства в ООО «Сити молл инвест» (основной актив компании — торгово-развлекательный центр «Сити молл» в Новокузнецке площадью 86 тыс. кв м) были реализованы права требования должника к бывшему директору компании Елене Бырдиной на 15,2 млн руб. и 6,5 млн руб. единым лотом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из протокола торгов, заявку на этот лот подало московское ООО «Эдельвейс» с ценой в 2,2 млн руб., 14,4% от номинала. При этом судебное решение по 15,2 млн руб. вступило в законную силу, а на 6,5 млн — еще нет.

Кроме того, компания «Эдельвейс» была признана победителем на торгах по продаже права требования ООО «Сити молл инвест» к бывшему кредитору ТРЦ Екатерине Павловой с ценой предложения 42 млн руб. при размере требований 418,8 млн руб. Решение по этим требованиям также еще не вступило в законную силу. Сами права к указанным должникам появились в результате судебного решения от 5 июня, которым были признаны недействительными сделками «совокупность действий Бырдиной, Павловой и «Сити молл инвест», выразившихся в заключении договора займа от 30 июня 2014 года» и более поздних цессий 2015-2016 годов.

ООО «Эдельвейс», которое ведет деятельность в сфере покупки и продажи недвижимого имущества, в марте этого года приобрело за 930 млн руб. складской комплекс общей площадью 22 тыс. кв м из имущества обанкроченного ООО «А плюс парк Пушкин» в городе Пушкин. Владельцем «Эдельвейса» через московское ООО «Триумф» является предприниматель Алексей Чуйков. Ранее, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», он возглавлял ООО «Русинформэкспорт», входящее в структуру госкорпорации «Ростех».

Конкурсное производство в ООО «Сити молл инвест» было открыто по заявлению «Альфа банка» в августе 2021 года, в начале этого года были запланированы торги по продаже ТРЦ «Сити молл», но сейчас они заблокированы по искам госпожи Бырдиной и учредителя должника Юрия Егорова.

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Игорь Лавренков, Кемерово