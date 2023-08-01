В Краснодаре вынесли первый приговор в крае по статье о госизмене

Жителя Краснодара, экс-сотрудника Минприроды Краснодарского края признали виновным в государственной измене. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, это первый приговор на Кубани, вынесенный по факту данного правонарушения. Как сообщает пресс-служба ФСБ РФ, речь идет об Артуре Катрычко.

В ходе заседания было установлено, что мужчина являлся агентом СБУ и за деньги передавал секретные данные украинским военным. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Слушание по делу проходило в закрытом режиме.

Краснодарцу назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет и ограничения свободы в течение года. Приговор вступил в законную силу.

31 июля пресс-служба Третьего апелляционного суда общей юрисдикции сообщила, что экс-сотрудник Минприроды Краснодарского края осужден на 12 лет за сбор и передачу сведений иностранной разведке. Однако имя фигуранта дела не раскрывалось.

Анастасия Донскова

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