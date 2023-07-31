Экс-сотрудника минприроды Кубани осудили на 12 лет за передачу сведений иностранной разведке

Бывшего сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края лишили свободы на 12 лет. Его обвинили в передаче сведений иностранной разведке, сообщает пресс-служба третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Житель Краснодара, который являлся бывшим сотрудником министерства, собирал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности страны. 17 апреля Краснодарский краевой суд признал его виновным в госизмене в форме шпионажа и приговорил к 12 годам лишения свободы.

Защита обвиняемого подала жалобу, в которой просила переквалифицировать действия чиновника на менее тяжкий состав и смягчить наказание. 31 июля Третий апелляционный суд общей юрисдикции проверил законность приговора и оставил его без изменения. Он вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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