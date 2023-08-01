Рэпер Oxxxymiron оштрафован в Петербурге за публикацию без маркировки иноагента

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) привлечен Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга к административной ответственности за публикацию без маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

Как сообщили 1 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга, материал без необходимого по закону уведомления господин Федоров разместил в соцсети «ВКонтакте» накануне Нового года. «Данные действия привели к нарушению прав и свобод людей на

получение полной и достоверной информации»,— уточняется в сообщении.

Суд назначил рэперу наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе рэпера Оксимирона оштрафовали на 70 тыс. рублей за сепаратизм в песне «Ойда».

О том, как общественники ополчились на создателя петербургской баттл-площадки RBL за «взрывные» строки, читайте в материале «Рэперские поединки перешли в уголовную плоскость».

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