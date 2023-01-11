Рэпера Оксимирона оштрафовали на 70 тыс. рублей за сепаратизм в песне «Ойда»

Рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) признали виновным и оштрафовали на 70 тыс. рублей за призывы к нарушению территориальной целостности России в песне «Ойда», вышедшей в сентябре. Заседание по делу прошло в Октябрьском районном суде без участия артиста, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

Согласно позиции обвинения, песня содержит призывы к «действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России». Экспертиза Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в своем заключении подтвердила позицию ведомства.

Обвинение было построено на основании слов «Ингрия будет свободной» в финале трека. При этом на заседании судья и государственный обвинитель воздержались от цитирования искомой строчки.

Напомним, проверку творчества Оксимирона (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) инициировала «Лига безопасного интернета», возглавляемая Екатериной Мизулиной. Она направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить трек «Ойда» на признаки экстремизма. В начале декабря Октябрьский районный суд Петербурга также зарегистрировал административный иск от прокурора Адмиралтейского района к певцу, «Яндексу», социальной сети «ВКонтакте» и стриминговому сервису «Звук» с требованием запретить клип на песню «Ойда» к распространению. В ходе рассмотрения дела стало известно, что стриминговые сервисы не могут выступать ответчиками. Следующее предварительное заседание по этому делу пройдет 7 февраля.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Песню отделяют от рэпера».

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