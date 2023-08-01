Импорт Турции из РФ в июне сократился до досанкционного уровня

Импорт Турции из России в июне 2023 года составил $2,91 млрд. Это самый низкий показатель за месяц с октября 2021 года. Импорт энергоносителей сократился на 20% в денежном выражении.

На данные Турецкого института статистики обратило внимание РБК. В июне импорт российских товаров сократился на 36% в денежном выражении к маю и на 43% к июню 2022 года. За шесть месяцев в Турцию было поставлено продукции на $24,7 млрд (на 10,8% меньше, чем за тот же период 2022 года).

Китай в июне обошел Россию как крупнейший поставщик Турции. Но Россия занимает первое место по доле импорта за шесть месяцев (13,4%), Китай на втором месте (12%).

На энергоносители приходится больше 60% импорта из России. Их поставки сократились в денежном выражении на 20% к маю, до $1,76 млрд. Закупки товаров по конфиденциальным статьям, к которым может относиться и нефть, упали на 18% к прошлому месяцу, до $655 млн.

В физическом выражении Турция импортировала из всех стран около 3 млн т сырой нефти в июне. Это на 22% больше, чем в мае и на 5% меньше, чем в июне 2022 года. Общий импорт в денежном выражении и по странам-поставщикам не раскрывается. По мнению ведущего эксперта ЦМАКП Андрея Гнидченко, снижение доли России в импорте можно полностью объяснить падением цен на энергоресурсы.

Как страны Запада борются с поставками товаров в РФ через третьи страны — в материале «Ъ» «Параллельный импорт санкций».

Леонид Уварчев