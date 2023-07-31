Глава Сочи вошел в тройку национального рейтинга мэров

Глава Сочи Алексей Копайгородский занял третье место «Национального рейтинга мэров» российских городов за июнь — июль 2023 года. Список составили Центр информационных коммуникаций (ЦИК) «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Эксперты отмечают, что за рассматриваемый период интерес к Алексею Копайгородскому вырос. Во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» Сочи вышел в финал сразу в трех номинациях. По итогам прошлого года, город занял первое место в краевом рейтинге деятельности муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестклимата.

Также в Сочи активно развивают импортозамещение: город стал пилотной площадкой для проекта «Единой России» «Выбирай свое». Кроме того, эксперты отметили реализацию проекта «Выбирай сочинское», направленного на поддержку малого и среднего предпринимательства. Депутат Госдумы Сергей Морозов особо подчеркнул высокие управленческие качества мэра Сочи при разработке и координации генплана и Стратегии социально-экономического развития курорта до 2035 года.

Эксперты также отметили действия мэрии по ликвидации последствий наводнений в июне и июле. Особенно подчеркивается оперативность предпринятых мер. Своевременно проведенные мероприятия по ликвидации ЧС позволили увеличить турпоток в Сочи.

Первое место рейтинга занял мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте рейтинга оказался глава Казани Ильсур Метшин. Глава Краснодара Евгений Наумов занял 12-е место.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram