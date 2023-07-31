В Екатеринбурге с 17 по 19 августа пройдет спортивный фестиваль RCC, на нем выступят Клава Кока и Niletto

В Екатеринбурге в августе пройдет спортивное мероприятие RCC Fest. Информация об этом указана на сайте, посвященном 300-летию города. На фестивале выступят певцы Клава Кока и Niletto.

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По данным организаторов, 17 августа на аллее КРК «Уралец» пройдет турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. 18 августа состоится турнир RCC Fair Fight кикбоксингу. 19 августа пройдет турнир RCC Extreme — международный баттл между сильнейшими райдерами на скейтах, а также чемпионат России по BMX.

Во время проведения фестиваля будут работать фуд-корт, фотозоны и различные развлечения для для детей и взрослых. Последний день фестиваля завершится выступлением исполнителей. Вход на мероприятие свободный.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов огласил список хедлайнеров празднования 300-летия города. Ими стали «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, группа Евгения Горенбурга «ТОП», «Урфин Джюс» и Александр Пантыкин, Настя Полева и группа «Чайф» и другие.

Напомним, в екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Владимира Маяковского 2 сентября пройдет музыкальный фестиваль «Верный отличник». Ведущими мероприятия станут Ида Галич и Владимир Маркони. На фестивале выступят Мари Краймбрери, Валя Карнавал и Егор Шип, Ксения Куминова, Элона Миллер и Lyriq.

Полина Хабарова

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