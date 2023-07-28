В Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль «Верный отличник» с участием Мари Краймбрери и Вали Карнавал

В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Владимира Маяковского 2 сентября пройдет музыкальный фестиваль «Верный отличник». Он пройдет с 16:00 до 22:00, посетить его можно будет бесплатно. Информация об этом указана на сайте организаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Мари Краймбрери во время выступления.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Певица Мари Краймбрери во время выступления.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ведущими мероприятия станут Ида Галич и Владимир Маркони. На фестивале выступят Мари Краймбрери, Валя Карнавал и Егор Шип, Ксения Куминова, Элона Миллер и Lyriq.

Торговая сеть «Верный» второй год реализовывает проект «Верный отличник» на территории Свердловской области. В нем принимают участие школьники, которые закончили четверть на одни пятерки. Все они участвуют в розыгрыше подарков по итогам четверти. Главный приз — поездка в турецкий «Диснейленд».

Напомним, в рамках Дня города в Екатеринбурге с 12 по 19 августа пройдет новый фестиваль «КиноТеатрум». Возле киноконцертного театра «Космос» на набережной Исети покажут зарубежные фильмы, спектакли и концерты.

Полина Хабарова

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