Кандидатов подвел почерк

Действующие депутаты думы Екатеринбурга Ира Овчинникова, Андрей Пирожков и Александр Караваев допустили нарушения при подаче документов для участия в выборах нового состава городской думы в качестве самовыдвиженцев. Основные замечания касаются неправильного оформления подписных листов и паспортных данных избирателей. Эксперт полагает, что в нарушениях при регистрации виновата спешка кандидатов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Ира Овчинникова избиралась в думу Екатеринбурга пять созывов подряд с 2001 года

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Депутат Ира Овчинникова избиралась в думу Екатеринбурга пять созывов подряд с 2001 года

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

О проблемах с регистрацией трех действующих депутатов думы Екатеринбурга “Ъ-Урал” рассказал глава Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК, занимается организацией выборов в городскую думу) Вадим Антошин. По его словам, около 90% самовыдвиженцев избирательной кампании столкнулись с проблемами оформления подписных листов. «По отношению к Овчинниковой вчера состоялось заседание рабочей группы ТИК с полномочиями окружной, на котором было установлено, что усматриваются основания для отказа в регистрации в связи с тем, что паспортные данные ряда избирателей и отдельных сборщиков подписей в подписных листах Овчинниковой не соответствуют данным государственной автоматизированной системы “Выборы”»,— сказал он. Андрей Пирожков и Александр Караваев подозреваются в схожих нарушениях. Решение Ленинской ТИК о регистрации кандидатов станет известно не позднее 4 августа.

Прием документов на регистрацию кандидатов на выборы депутатов Екатеринбургской городской думы завершился в прошлую среду, 26 июля. Напомним, выборы пройдут 9–10 сентября. Екатеринбуржцы должны избрать 35 депутатов: 10 по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам. Готовность вести борьбу за мандаты выразили 304 человека. По партспискам кандидатов выдвинули: «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко» (всего 115 кандидатов). По 25 одномандатным округам выдвинуто 189 человек, из них 44 самовыдвиженцы.

Действующие депутаты Ира Овчинникова, Андрей Пирожков и Александр Караваев на выборы нового состава гордумы пошли в качестве самовыдвиженцев.

Госпожа Овчинникова в действующем составе гордумы возглавляла фракцию «Единой России», но перед выборами написала заявление о выходе из партии. По ее словам, такое решение она приняла после проигрыша на праймериз в новый созыв гордумы, итоги которых она назвала «подтасованными». Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что Ира Овчинникова просто не проявила на праймериз необходимой для победы активности. При этом, по данным партии, около полугода назад она «связала свою судьбу» с одной финансово-промышленной группой, которая «выбрала для экс-главы фракции другую политическую траекторию».

Господин Пирожков был избран от КПРФ, но в 2022 году был исключен из партийной фракции в гордуме «за солидарность с “Единой Россией” и уклонение от армии».

Ира Овчинникова и Андрей Пирожков не ответили “Ъ-Урал”.

Господин Караваев, который в гордуме пока представляет «Справедливую Россию», отметил, что избирательная комиссия еще не приняла официального решения о его участии в выборах. «Меня не хотят регистрировать — это совершенно очевидно. У комиссии четыре подписи вызвали сомнения с точки зрения почерка. Четыре — это ничтожно мало для брака»,— заявил господин Караваев.

Политтехнолог Александр Ханин подтвердил, что подписные листы кандидаты собирают плохо. «Процедура сбора подписей весьма сложная, и ее надо сделать очень аккуратно и подстраховаться. Люди собирают подписи наспех и частенько из-за торопливости совершают ошибки»,— пояснил он.

Василий Алексеев