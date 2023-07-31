В Германии ведут расследование против недавно запущенного криптовалютного проекта Worldcoin

Баварское управление по надзору за защитой данных (BayLDA) ведет расследование против криптовалютного проекта Worldcoin, который был официально запущен на прошлой неделе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу BayLDA Михаэля Вилла. Расследование было начато из-за опасений регулятора по поводу масштабного сбора и обработки биометрических данных пользователей. Worldcoin пока не прокомментировала информацию о расследовании.

Worldcoin — проект, сооснователем которого является генеральный директор разработчика ChatGPT компании OpenAI Сэм Альтман. Подготовка к его запуску длилась три года. Главной особенностью Worldcoin является система Orb — шар, сканирующий радужную оболочку глаза для идентификации пользователей. Именно эта система идентификации и привлекла внимание германского регулятора.

Как заявил господин Вилл, BayLDA начало расследование в ноябре прошлого года из-за беспокойства по поводу того, что эта система требует сбора и обработки «конфиденциальных и чувствительных данных в больших объемах». Он отметил, что здесь есть несколько серьезных рисков, включая вопрос о том, получают ли пользователи, которые дают согласие на передачу столь чувствительных биометрических данных, достаточно полную информацию об их использовании. По словам господина Вилла, расследование было начато, потому что у компании Tools For Humanity, занимающейся запуском Worldcoin, есть дочерняя компания в Германии.

Яна Рождественская