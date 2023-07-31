«Некоторым футбольным грандам Adidas платит больше»

«Манчестер Юнайтед» заключил самый крупный спонсорский контракт в истории Английской премьер-лиги. По данным издания Daily Mail, сумма сделки с компанией Adidas превысила €1 млрд. Соглашение подписано на 10 лет. Поможет ли это футбольному клубу решить все финансовые проблемы, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Wyke / AP Фото: Michael Wyke / AP

В последние годы «Манчестер Юнайтед» ассоциируется больше не с футболом, а со скандалами и невероятными суммами, которые объявляют за продажу клуба нынешние владельцы «красных дьяволов» — семья Глейзер. Американские бизнесмены хотят получить за свой футбольный актив, по разным данным, от €6 млрд до €7 млрд. И самый большой в истории АПЛ спонсорский контракт точно не умерит аппетиты заокеанских владельцев. Хотя сами они в клуб практически ничего не вкладывали, рассказал “Ъ FM” комментатор Денис Казанский:

«"Юнайтед" при Глейзерах был действительно очень странным клубом. Они для его покупки взяли большой кредит, и все дивиденды от чемпионата, Лиги чемпионов и от вообще коммерческой истории шли на покрытие этих расходов, что, конечно, вызывало гнев фанатов. Там модернизации требует стадион, тренировочная база и все, что связано с клубом».

Так что даже новое спонсорское соглашение с Adidas все эти расходы точно не покроет.

€1 млрд звучит, конечно, круто, но, во-первых, по действующему контракту с компанией «Манчестер Юнайтед» получает €85 млн в год, и прирост в €15 млн действительно поможет, но погоды не сделает. Во-вторых, деньги по новому соглашению начнут поступать на счета клуба только с 2025 года.

При этом годовой бюджет «Юнайтед», который превышает €600 млн, никто урезать не собирается. И это еще без вложений в инфраструктуру. Поэтому новый владелец, которым, как сообщают СМИ, должен стать катарский шейх Хамад Аль Тани, получит при покупке гораздо больше расходов, чем может показаться на первый взгляд, уверен бывший владелец футбольного клуба «Спартак» бизнесмен Андрей Червиченко:

«Это к бизнесу никакого отношения не имеет. Не стоит искать здравый смысл там, где его изначально нет. Хороший бизнес, как это принято, должен окупаться за 10 лет или давать 10%. Если бизнес в огромных суммах, то он должен приносить хотя бы 5%. Как он может отдавать плюсом профит, если стоит 10 млрд? Просто до 10 легче считать. Давайте посмотрим. Значит, он должен давать где-то 500 млн или 1 млрд. На чем он может заработать такие деньги? Думаю, ни на чем».

Стоит сказать, что рекордным соглашение с Adidas у «Манчестера» является только для Английской премьер-лиги. Некоторым европейским футбольным грандам богатейшая компания спортивной одежды платит больше. €120 млн в год «Реалу» и €105 млн «Барселоне». «Манчестер Юнайтед» теперь будет замыкать тройку лидеров с суммой в €100 млн в год до тех пор, пока не появятся новые рекордсмены, а если учесть, с какой скоростью сейчас растут цены, в том числе на футболистов, это время не за горами.

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