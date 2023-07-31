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обновлено 17:25

На пост главы Ижевска заявились работники двух компаний из нефтяной отрасли

Сегодня, 31 июля, на пост главы столицы Удмуртии подали документы еще два кандидата. Согласно данным, представленным на сайте администрации города, на должность градоначальника будут претендовать Михаил Иванов, работающий в ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», и Айдар Шайбаков из компании «Буровые системы».

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, ранее свои кандидатуры заявили директор ООО «АРТ Плюс», сопредседатель УРРО «Деловая Россия» Юлия Камашева, а также председатель общественной палаты Ижевска, сотрудник ООО «Медиа Группа «Парацельс» Александр Бадица. Кроме того, в числе кандидатов временно безработный Олег Овчинников. Документы для участия в конкурсе принимаются по 7 августа.

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