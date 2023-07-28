На пост главы Ижевска появилось еще две кандидатуры

Вчера, 27 июля, два кандидата подали документы на пост главы Ижевска. На официальном сайте администрации столицы Удмуртии опубликована информация о том, что на должность градоначальника будут претендовать Юлия Камашева и Александр Бадица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

Юлия Камашева 1989 года рождения является директором ООО «АРТ Плюс», а также сопредседателем УРРО «Деловая Россия». Александр Бадица 1976 года рождения работает в ООО «Медиа Группа «Парацельс». Кроме того, он является председателем общественной палаты Ижевска.

Ранее на пост главы свою кандидатуру заявил временно безработный Олег Овчинников 1976 года рождения.

Напомним, 29 июня гордума Ижевска объявила о старте конкурса на пост главы города. Документы принимаются по 7 августа. В конкурсную комиссию кандидаты должны представить концепцию развития города или программу действий.