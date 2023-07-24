Первый кандидат появился на пост главы Ижевска

Появился первый кандидат для участия в конкурсе на пост главы Ижевска. На официальном сайте администрации столицы Удмуртии опубликована информация о том, что документы в конкурсную комиссию 20 июля подал временно безработный Олег Овчинников 1976 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

Отметим, что господин Овчинников заявлялся на участие и в предыдущих конкурсах на пост главы города, однако в финал не проходил.

Напомним, 29 июня гордума Ижевска объявила о старте конкурса на пост главы города. Документы принимаются по 7 августа. Кандидаты должны представить в конкурсную комиссию концепцию развития города или программу действий, а 24 августа комиссия отберет на основе этих документов двух самых достойных претендентов. Сессия гордумы, на которой депутаты изберут главу города, предварительно назначена на 5 сентября. Кресло градоначальника стало вакантным в конце мая, когда Олег Бекмеметьев, занимавший этот пост с 2018 года, объявил о сложении полномочий по собственному желанию.

Подробнее об этом читайте в материале «Будущему мэру Ижевска не хватает предсказуемости».

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