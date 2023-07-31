Патрушев обвинил Запад и Украину в подготовке терактов в Карелии

За последние полгода в Карелии пресекли десять преступлений террористической направленности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. За ними, по его словам, стояли западные и украинские спецслужбы. В Петрозаводске господин Патрушев проводит совещание по вопросам национальной безопасности.

«В Республике Карелия только за последние полгода пресечено десять преступлений террористической направленности, планируемых западными и украинскими спецслужбами»,— заявил Николай Патрушев (цитата по ТАСС). В ходе совещания он также призвал пресечь разжигание сепаратистских и экстремистских настроений в Карелии. По словам секретаря Совбеза, зарубежные спецслужбы для дестабилизации обстановки в Карелии усилили стимулирование сепаратистских идей, прежде всего среди молодежи.

«В Карелии через социальные сети распространяются экстремистские призывы, информация о планах по созданию националистического батальона "Карелия", формируемого в том числе из граждан Финляндии»,— сообщил Николай Патрушев. Для защиты национальных интересов РФ органам государственной власти необходимо принять скоординированные меры, заявил он.

В августе 2022 года господин Патрушев с целью пресечения деструктивного информационного влияния на жителей Карелии из-за рубежа предложил обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание в республике. Тогда секретарь Совбеза упомянул о принятом решении принять в НАТО Финляндию и Швецию.

В 2015 году городской суд Петрозаводска за призывы к сепаратизму приговорил депутата города Суоярви Владимира Заваркина к штрафу в размере 30 тыс. руб. В марте нынешнего года в Карелии был арестован 18-летний студент по обвинению в подстрекательстве к госизмене.

Мария Федотова