В Карелии арестовали 18-летнего студента по обвинению в подстрекательстве к госизмене

В Карелии задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко по подозрению в подстрекательстве к госизмене из-за призывов переходить на сторону Украины в ходе СВО. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в региональном управлении МВД и знакомые с материалами проверки.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2022 года студент якобы пытался склонять граждан к «cовершению государственной измены путем перехода на сторону противника, а именно к участию в составе сил (войск) Украины», но безуспешно, утверждают источники.

Студента подозревают по делам ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 УК (приготовление к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника).

РБК также пишет, что господин Васюренко, по мнению правоохранительных органов, «придерживается националистических взглядов» и является сторонником независимости Карелии.

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